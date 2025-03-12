Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Umat Islam Diminta Paham dan Amalkan Prinsip Jaga Lingkungan yang Berkelanjutan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |22:01 WIB
Umat Islam Diminta Paham dan Amalkan Prinsip Jaga Lingkungan yang Berkelanjutan
Ustadz Hanan Attaki
A
A
A

JAKARTA - Ulama dan pemuka agama Hanan Attaki mengajak seluruh umat di dunia untuk bisa mengusung prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Menurutnya, tugas manusia di dunia tidak hanya mengajarkan pemanfaatan alam, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlanjutan bagi generasi mendatang.

“Tuhan sudah mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat dari logam dan sumber daya alam lainnya, tapi ada tanggung jawab besar di balik itu,” ujarnya.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya menanam pohon, bahkan di saat akhir zaman. Menurutnya, ini merupakan pesan kuat mengenai keberlanjutan dan bagaimana tindakan manusia saat ini dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

“Apa yang kita lakukan hari ini mungkin tidak kita nikmati langsung, tapi bisa bermanfaat bagi generasi setelah kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dalam Islam, mengambil manfaat dari alam diperbolehkan, tetapi harus diiringi dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangannya. Ia menggarisbawahi konsep manusia sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188209//banjir_di_sumatera-DLFq_large.jpg
Pemerintah Hentikan Operasional 3 Perusahaan Terkait Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183959//perubahan_iklim-ovGA_large.jpg
Konferensi COP30, RI Dipuji PBB soal Komitmen Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182962//lingkungan_hidup-Hq0o_large.jpg
Paviliun Indonesia Diresmikan, Menteri Hanif: Jadi Jembatan Hijau Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174091//bati-QECP_large.jpg
Hari Batik, Pengrajin Dapat Pelatihan Keuangan dan Akses Modal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement