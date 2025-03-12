Kejagung Kembali Periksa 6 Saksi di Kasus Korupsi Impor Gula yang Seret Nama Tom Lembong

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa sebanyak enam saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar menjelaskan pemeriksaan dilakukan pada Rabu (12/3) hari ini.

"Rabu 12 Maret 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa enam orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 s.d. 2016," kata Harli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/3/2025).

Mereka di antaranya yaitu PI selaku mantan Senior Manager Bahan Pokok PT PPI (Persero); ALV selaku Direktur CV Putra Benteng; DSHG selaku Legal PT Sentral Usahatama Jaya/Semoga Group; HG selaku Direktur PT Berkah Manis Makmur tahun 2011-2017; KAK selaku Manager Accounting PT Berkah Manis Makmur; dan EW selaku Marketing PT Berkah Manis Makmur.