Kronologi Hilangnya Fidya Kamalindah Atlet Taekwondo Nasional Selama 10 Tahun

Kedua Orangtua Fidya Kamalindah Atlet Taekwondo Nasional yang Hilang Selama 10 Tahun (foto: dok ist)

BANDUNG - Fidya Kamalindah, atlet taekwondo nasional asal Kota Bandung, Jawa Barat hilang selama 10 tahun, sejak November 2015 sampai saat ini. Kronologi hilangnya Fidya berawal saat perempuan cantik itu izin ke orang tuanya pergi ke warnet.

Namun sejak saat itu, sampai saat ini, Fidya hilang misterius bak ditelan Bumi. Informasi warga menyebutkan Fidya dibawa seorang lelaki. Infomasi juga menyebutkan, saat ini Fidya telah menikah dengan pria tersebut tanpa meminta izin atau restu dari orang tuanya.

Pasangan suami istri Hindarto dan Khodijah Dede Indriany, ayah dan ibu Fiya kepada wartawan mengatakan, Fidya kelahiran 1995. Saat hilang pada 2015, Fidya masih berusia 19 tahun. Jadi, saat ini Fidya berusia 29 tahun.

Fidya merupakan atlet taekwondo berprestasi yang menjuarai berbagai kejuaraan, seperti Porda XI 2010 dan PON. Bahkan Fidya merupakan atlet nasional taekwondo.

"Sebelum menghilang, Fidya meminta izin nge-print (sejumlah dokumen) di salah satu warnet pada 26 November 2015. Dia pergi sejak pukul 09.00 pagi dan pukul 13.00 WIB tak kunjung pulang," kata Hindarto.

Karena khawatir, Hindarto lekas menyusul ke warnet tempat Fidya menge-print sejumlah dokumen. Namun Fidya tidak ada di sana.

"Dihubungi ngga bisa. Ke warnet ngga ada," kata Hindarto ditemui wartawan di rumahnya, di Perumahan Riung Permai, RT 11 RW 09, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Rabu (12/3/2025).

Upaya pencarian Fidya, ujar Hindarto, terus dilakukan, baik itu secara langsung atau via telefon. Namun hingga sore menjelang petang, Fidya tidak kunjung pulang. Nomor handphone (HP) Fidya pun sudah tidak aktif.