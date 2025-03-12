Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecatan Polisi Jadi Preman Palak Sopir Jaklingko, Positif Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |06:16 WIB
Pecatan Polisi Jadi Preman Palak Sopir Jaklingko, Positif Narkoba
Pecatan polisi jadi preman palak sopir Jaklinglo (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial DTK (45) ditangkap di pangkalan angkot Jaklingko, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap usai melakukan pemalakan terhadap sopir Jaklingko.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Senin 10 Maret 2025, saat pelaku hendak memeras sopir angkot.

“Ia (pelaku) diduga hendak melakukan pemerasan terhadap sopir angkot sebelum akhirnya diamankan dan diserahkan ke pihak kepolisian,” kata Susatyo dalam keterangannya Rabu (12/3/2025).

Susatyo menerangkan, saat itu DTK mengaku sebagai polisi. Namun, saat diperiksa, pelaku merupakan mantan polisi yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat pada tahun 2012 dan sekarang jadi preman.

“Namun, setelah diperiksa, ia ternyata mantan anggota yang telah di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) pada 2012,” ujarnya.

Sementara, Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki R Respati menambahkan, pelaku sempat meminta 'jatah bensin' kepada para sopir angkot di lokasi sebelum ditangkap. Ia menuturkan, pelaku juga positif menggunakan narkotika jenis sabu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222//pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180402//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xklI_large.jpg
Pramono Pertimbangkan Tarif JakLingko Tidak Lagi Gratis, Minta Pramudi Lebih Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/25/3178496//jaklingko-NKDc_large.jpg
Waspada Modus Tukar Kartu JakLingko, Ini Tips Naik Angkutan Umum agar Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/33/3177933//warung_istri_epy_kusnandar_dipalak-QL23_large.JPG
Warung Makan Milik Istri Epy Kusnandar Diduga Jadi Sasaran Pungli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759//penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162606//preman_tanah_abang_palak_tukang_cilok-Ow9t_large.jpg
Preman Tanah Abang Tega Palak dan Rusak Gerobak Cilok yang Baru Mulai Jualan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement