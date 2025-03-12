Polisi: Penggunaan Bahu Jalan Tol Dalam Kota Dimajukan Jadi Jam 17.00 WIB Selama Ramadhan

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menyebutkan pihaknya telah melakukan diskresi terhadap penggunaan bahu jalan Tol di ruas Tol Dalam Kota, Semangi-Cawang selama bulan Ramadan. Pengguna jalan tol bisa menggunakan bahu jalan mulai pukul 17.00 WIB.

“Setelah kita melakukan evaluasi khususnya untuk menyambut Ramadan, dalam artian memang inikan terjadi pergeseran sebetulnya hanya sedikit setengah jam atau satu jam, khsuusnya di pagi hari,” kata Latif kepada wartawan Rabu (12/3/2025).

“Tapi sore hari itu ngga ada mengalami perubahan, makanya di sore hari khususnya (Tol) Dalam Kota, bahu jalan sudah kita majukan dari jam 18.00 WIB sekarang jam 17.00 WIB,” sambung dia.

Saat ini, lanjut dia, dengan adanya penggunaan bahu jalan tol diharapkan bisa memangkas waktu perjalanan para pengguna jalan.