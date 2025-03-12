Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tak Sarankan Mudik Pakai Motor: Angkutan Umum Tersedia dengan Baik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |14:11 WIB
Polisi Tak Sarankan Mudik Pakai Motor: Angkutan Umum Tersedia dengan Baik
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyarankan agar para masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk tidak menggunakan sepeda motor. Ia menuturkan, angkutan umum untuk mudik saat ini tersedia dengan baik.

“Disarankan pemudik sepeda motor, tetap saya menyarankan kalau memang memaksa menggunakan sepeda motor adalah siang hari, tetapi lebih baik tidak menggunakan sepeda motor, angkutan umum tersedia dengan baik,” kata Latif Usman dalam video yang diunggah di akun Instagram TMC Polda Metro, Rabu (12/3/2025).

Latif juga menyarankan, agar para pemudik yang menggunakan sepeda motor supaya tidak melakukan perjalanan malam hari dikarenakan turunnya konsentrasi.

“Kami sarankan tidak berjalan pada malam hari, karena malam hari konsentrasi pasti akan lebih menurun dan beberapa kegiatan masyarakat yang tidak terduga akan membahayakan para pemudik,” ujar dia.

Dia pun meminta agar masyarakat untuk memperhatikan kondisi kendaraannya. Di sisi lain, ia menuturkan, jalur dari Cawang hingga Bekasi Barat penerangan mencukupi. Meski begitu, ia menyebutkan pemudik harus tetap waspada.

“Untuk roda dua diharapkan kesiapannya betul. Yang pertama perlu diingatkan bahwa jalur antara Cawang dengan Karawang ini khususnya jalurnya, kondisi jalannya pada malam hari penerangan khususnya dari Cawang sampai dengan Bekasi Barat mencukupi,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)

      
