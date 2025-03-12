Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Bogor Siapkan 10 Bus Mudik Gratis untuk Warga, Ini Rute dan Jadwal Pendaftarannya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |18:03 WIB
Polres Bogor Siapkan 10 Bus Mudik Gratis untuk Warga, Ini Rute dan Jadwal Pendaftarannya
Kapolres Bogor
A
A
A

BOGOR - Polres Bogor menyiapkan program Mudik Gratis kepada masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terdapat 10 unit bus yang akan disiapkan untuk mengangkut para pemudik.

"Ada program mudik gratis, yang disiapkan 10 unit bus," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Kata dia, terdapat dua rute yang disiapkan sebagai tujuan para pemudik. Yaitu melalui jalur utara tujuan Semarang dan jalur selatan tujuan Purwerejo.

"Jalur utara Cirebon, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal dan Semarang. Jalur selatan Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Karangpucung, Wangon, Gombong dan Kebumen dan Purwerejo," jelasnya.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program Mudik Gratis ini dapat melakukan pendaftaran dengan membawa fotocopy KK dan fotocopy KTP. Pendaftaran akan dibuka di depan Gedung Satlantas Polres Bogor pada Kamis 13 Maret 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mudik bogor Polres Bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189607//mudik_gratis-HbzP_large.jpg
10 Kota Tujuan Mudik Gratis Natal-Tahun Baru, Daftar Sekarang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187807//kereta_api-Vw34_large.jpg
Link Resmi, Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis KAI Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186310//pemerintah-3ATY_large.jpg
Puncak Arus Mudik Nataru pada Tanggal 20 dan 24 Desember, Arus Balik 28 dan 4 Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement