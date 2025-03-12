Polres Bogor Siapkan 10 Bus Mudik Gratis untuk Warga, Ini Rute dan Jadwal Pendaftarannya

BOGOR - Polres Bogor menyiapkan program Mudik Gratis kepada masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terdapat 10 unit bus yang akan disiapkan untuk mengangkut para pemudik.

"Ada program mudik gratis, yang disiapkan 10 unit bus," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Kata dia, terdapat dua rute yang disiapkan sebagai tujuan para pemudik. Yaitu melalui jalur utara tujuan Semarang dan jalur selatan tujuan Purwerejo.

"Jalur utara Cirebon, Brebes, Pemalang, Batang, Kendal dan Semarang. Jalur selatan Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Karangpucung, Wangon, Gombong dan Kebumen dan Purwerejo," jelasnya.

Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program Mudik Gratis ini dapat melakukan pendaftaran dengan membawa fotocopy KK dan fotocopy KTP. Pendaftaran akan dibuka di depan Gedung Satlantas Polres Bogor pada Kamis 13 Maret 2025.