HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Selebgram Rafi Ramadhan Terkait Narkoba 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |16:42 WIB
Polisi Tangkap Selebgram Rafi Ramadhan Terkait Narkoba 
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap selebgram Rafi Ramadhan Terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Polisi juga menangkap Taufik Hidayat (21), yang merupakan anak buah Rafi. 

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki R Respati menjelaskan penangkapan ini bermula ketika pihaknya mencurigai akun @narakumbara_21, yang memuat konten spiritual tentang ilmu pengisian keselamatan atau kekebalan, buka aura, pelet dan lain sebagainya. Namun tak disangka ternyata padepokan milik tersangka sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba.

"Kami mendapat informasi dari salah satu informan kami yang mengetahui lebih dalam tentang akun Instagram dengan @narakumbara_21, dimana informan kami menerangkan bahwa didalam Padepokan Narakumbara tersebut di Kampung Rawa Badung, RT 08/07, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, sering terjadi praktek penyalahgunaan Narkotika jenis sabu," kata Respati dalam konferensi pers, Rabu (12/3/2025).

Sementara itu, polisi masih memburu satu DPO lain yaitu Bang Rembo (BR). Sebab bedasarkan pendalaman kedua tersangka membeli barang haram itu kepada BR.

