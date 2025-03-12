Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pemotor Bongkar Beton Busway di Jakut, Diduga Takut Razia Polisi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:46 WIB
Viral Pemotor Bongkar Beton Busway di Jakut, Diduga Takut Razia Polisi
Viral Pemotor Bongkar Beton Busway di Jakut. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Sejumlah pengendara motor membongkar separator Busway di Jalan Yos Sudarso, arah Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). Aksi pemotor membongkar beton tersebut pun viral di media sosial (medsos). 

Berdasarkan keterangan unggahan video akun instagram @lbj_Jakarta, disebutkan bahwa pengendara ini terpaksa membongkar separator Busway untuk menghindari razia polisi.

"Diduga karena ada petugas kepolisian, Gerombolan pengendara motor nekat membongkar separator jalur Bus TransJakarta di Jl Yos Sudarso Arah Kelapa Gading, Jakarta Utara," tulis keterangan unggahan tersebut dilansir, Rabu (12/3/2025). 

Nampak para pengendara yang berada di jalur Transjakarta itu berkumpul pada satu titik. Mereka kemudian mendorong ke depan dan belakang separator Busway itu agar jatuh. 

Terkait peristiwa tersebut, Kasat Lantas Jakarta Utara Kompol Donni Bagus Wibisono membantah bahwa perusakan itu disebabkan karena pengendara menghindari razia petugas. 

"Saya cari info dulu ya, dan sampai saat ini saya sampaikan tidak ada kegiatan Razia," kata Donni saat dihubungi, Rabu (12/3/2025).

 

