HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Kernet Tewas Ditabrak Mobil saat Dorong Pikap di Tol Jagorawi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |20:08 WIB
Tragis! Kernet Tewas Ditabrak Mobil saat Dorong Pikap di Tol Jagorawi
Kecelakaan Lalu lintas (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan melibatkan mobil pikap dan mobil HR-V di KM 19+200 Tol Jagorawi. Akibatnya, satu orang berinisial US (62) yang merupakan kernet meninggal dunia.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok, AKP Burhan menjelaskan, insiden itu terjadi pada Selasa, 11 Maret 2025, pukul 17.20 WIB. Mulanya, mobil pikap berpelat F-8297-VC melaju di lajur 1 dari selatan ke arah utara menuju Jakarta.

“Mobil Mitsubishi L300 Pick Up NRKB F-8297-VC sedang melaju di Jalan Tol Jagorawi di lajur 1, dari arah Selatan ke Utara (Ciawi menuju Jakarta),“ kata Burhan dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

Dia menuturkan, sesampainya di Km 19+200, mobil pikap tersebut mengalami gangguan mesin. Sehingga US (62) yang merupakan kernet turun untuk mendorong kendaraan ke bahu jalan.

