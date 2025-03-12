DPMPTSP Provinsi Jakarta, Satu-Satunya Instansi Pemerintah yang Raih Penghargaan dalam WOW Brand 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, meraih penghargaan prestisius dalam ajang The 10th Indonesia WOW Brand 2025 yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc. Melalui Government Branding kampanye publik 'Urus Izin Sendiri itu Mudah', DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang berhasil mendapatkan penghargaan dalam WOW Brand 2025, sebagai Indonesia Branding Campaign of the Year 2025 untuk Kategori Public Relations.

Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Denny mengungkapkan, kampanye publik 'Urus Izin Sendiri itu Mudah' merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan layanan investasi dan perizinan/nonperizinan di Jakarta berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.

“Melalui kampanye publik ‘Urus Izin Sendiri itu Mudah’, Kami bukan saja menyampaikan informasi yang jelas mengenai investasi dan prosedur perizinan/nonperizinan, tetapi juga mengedukasi publik untuk turut bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dengan membiasakan diri mengurus perizinan secara mandiri, tanpa pihak ketiga,” ungkap Denny di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta usai menerima penghargaan WOW Brand yang diserahkan langsung oleh CEO Marplus Institute dalam Podcast Rabu Belajar, Rabu (12/3/2025).

Denny mengatakan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta senantiasa memprioritaskan komunikasi sebagai bagian integral dari strategi pelayanan publik. Ia menilai, langkah tersebut dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Program komunikasi dan kehumasan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dirancang untuk dapat menjawab berbagai kebutuhan stakeholders, dan mampu menggerakkan masyarakat," jelas Denny.

"Komunikasi yang efektif akan memberikan pengalaman positif bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik," imbuh Denny.