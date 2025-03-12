Kebakaran Hebat Landa Tempat Pengepul Limbah Plastik di Tangerang

JAKARTA - Tempat pengepul limbah plastik di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang dilanda kebakaran. Api membakar wilayah tersebut pada Rabu (12/3) malam.

Dalam unggahan yang beredar api masih menyala hebat. Kobaran api yang menjulang tinggi bahkan terlihat dari kejauhan.

"Benar, untuk saat ini cari Damkar Kabupaten Tangerang mengerahkan meluncurkan lima unit armada," tulis informasi yang dibagikan Pusdalops Kabupaten Tangerang, Rabu (12/3/2025).

Api juga dikabarkan masih berkobar hingga berita ini ditayangkan. Adapun personel pemadam kebakaran pun masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

"Untuk info selanjutnya kami masih menunggu info terbaru di TKP karena untuk saat ini masih melakukan pemadaman," tulisnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, akses jalan menuju wilayah tersebut pun harus ditutup untuk mencegah warga yang datang hanya untuk menonton.



(Awaludin)