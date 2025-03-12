Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Landa Tempat Pengepul Limbah Plastik di Tangerang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |23:42 WIB
Kebakaran Hebat Landa Tempat Pengepul Limbah Plastik di Tangerang
Kebakaran di pengepul plastik (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tempat pengepul limbah plastik di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang dilanda kebakaran. Api membakar wilayah tersebut pada Rabu (12/3) malam.

Dalam unggahan yang beredar api masih menyala hebat. Kobaran api yang menjulang tinggi bahkan terlihat dari kejauhan.

"Benar, untuk saat ini cari Damkar Kabupaten Tangerang mengerahkan meluncurkan lima unit armada," tulis informasi yang dibagikan Pusdalops Kabupaten Tangerang, Rabu (12/3/2025).

Api juga dikabarkan masih berkobar hingga berita ini ditayangkan. Adapun personel pemadam kebakaran pun masih berjibaku untuk memadamkan si jago merah.

"Untuk info selanjutnya kami masih menunggu info terbaru di TKP karena untuk saat ini masih melakukan pemadaman," tulisnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, akses jalan menuju wilayah tersebut pun harus ditutup untuk mencegah warga yang datang hanya untuk menonton.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement