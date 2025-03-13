Kursi Kosong Kapolda Jatim Akhirnya Diduduki Irjen Nanang Avianto

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan melakukan mutasi jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Sedianya, ada 10 personel yang mendapat tugas menjadi Kapolda, salah satunya Irjen Nanang Avianto yang ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (13/3/2025).

Irjen Nanang Avianto merupakan kelahiran 1 April 1969. Ia sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Timur sejak 14 Oktober 2023.

Segudang pengalaman dimiliki lulusan Akpol 1990 sebagai reserse, lantas, propam. Ia juga pernah menjadi Kapolda Kalimantan Tengah pada 31 Oktober 2021-14 Oktober 2023.

Polri terbilang cukup lama untuk menunjuk Kapolda Jawa Timur. Sehingga, tugas Kapolda Jawa Timur pun masih diemban Imam Sugianto yang sedianya sudah naik pangkat menjadi Komjen.

Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuknya menjadi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Adapun sejumlah nama lainnya yang ditunjuk menjadi Kapolda yakni Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel.