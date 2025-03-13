Mutasi Polri: Brigjen Mardiyono Jadi Kapolda Bengkulu, Irjen Rusdi Hartono Kapolda Sulsel

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Ada 10 personel yang mendapat tugas menjadi Kapolda.

Di antaranya Brigjen Pol Mardiyono sebagai Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Rusdi Hartono sebagai Kapolda Sulsel dan Irjen Pol Nanang Avianto sebagai Kapolda Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Sandi mengatakan ada 6 Irjen Pol dan 33 Brigjen Pol mendapat promosi jabatan baru, 288 Kombes Pol mengalami nivelering jabatan, 205 AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah.

Selain promosi, mutasi ini juga mencakup 74 personel berangkat pendidikan, 88 personel selesai pendidikan, 77 personel menjalani tugas khusus (Gassus), 51 personel dikukuhkan dalam jabatan baru, 63 personel memasuki masa pensiun dan 57 Polwan Naik Jabatan, 10 jadi Kapolres.

Dari total 1.255 personel yang dimutasi, sebanyak 881 personel mendapat promosi jabatan seperti Irjen Pol Anwar sebagai Asisten SDM Kapolri dan Irjen Pol Suwondo Nainggolan sebagai Asisten Logistik Kapolri.