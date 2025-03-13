10 Polwan Ditunjuk Jadi Kapolres, di Antaranya AKBP Veronica dan Heti Patmawati

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mereka yang dimutasi di antaranya ada di jajaran polisi wanita atau Polwan.

Dalam mutasi kali ini, sebanyak 57 Polwan mendapatkan promosi jabatan. Dari jumlah itu, 10 Polwan menduduki posisi Kapolres seperti berikut:

- AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali

- AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jateng

- AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung

Mutasi ini tertuang dalam enam surat telegram (ST) yang diterbitkan pada 12 Maret 2025. Mutasi ini tercantum dalam enam surat telegram, ST/488/III/KEP./2025 - 111 personel; ST/489/III/KEP./2025 - 442 personel; ST/490/III/KEP./2025 - 261 personel; ST/491/III/KEP./2025 - 153 personel; ST/492/III/KEP./2025 - 202 personel; ST/493/III/KEP./2025 - 86 personel.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, total ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam ST tersebut. Ia berkata, pergeseran jabatan itu ditujukan untuk penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).