JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mereka yang dimutasi di antaranya ada di jajaran polisi wanita atau Polwan.
Dalam mutasi kali ini, sebanyak 57 Polwan mendapatkan promosi jabatan. Dari jumlah itu, 10 Polwan menduduki posisi Kapolres seperti berikut:
- AKBP Kadek Citra Dewi sebagai Kapolres Jembrana, Polda Bali
- AKBP Veronica sebagai Kapolres Salatiga, Polda Jateng
- AKBP Heti Patmawati sebagai Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, total ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam ST tersebut. Ia berkata, pergeseran jabatan itu ditujukan untuk penyegaran organisasi dan strategi penguatan kelembagaan.
“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (13/3/2025).