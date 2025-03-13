Tiba di Kejagung, Ahok: Apa yang Saya Tahu Akan Disampaikan

JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Ia bakal menyampaikan apapun yang dia tahu di Pertamina.

"Sebetulnya secara struktur kan Subholding, tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan, kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan," ujar Ahok di Kejagung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Ahok tiba di Kejagung pada sekira pukul 08.40 WIB. Ia tampak mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Ahok tampak ditemani oleh stafnya yang juga mengenakan pakaian batik.

Ahok sempat menyapa awak media yang meliput kedatangannya tersebut di Gedung Jampidsus Kejagung RI. Ia mengaku datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilan Kejagung.

"Data yang kami bawa itu adalah data rapat," kata Ahok.

(Arief Setyadi )