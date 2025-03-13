Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina, Ahok Ngaku Senang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:19 WIB
Diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina, Ahok <i>Ngaku</i> Senang
Ahok tiba di Kejagung
A
A
A

JAKARTA - Basuki Tjahja Purnama atau Ahok memenuhi panggilan Kejagung RI untuk dimintai keterangannya sebagai saksi di kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

Ahok tiba di Kejagung RI pada sekira pukul 08.40 WIB, dia tampak mengenakan kemeja batik berwarna cokelat. Ahok tampak ditemani oleh stafnya yang juga mengenakan pakaian batik.

Ahok sempat menyapa awak media yang meliput kedatangannya tersebut di Gedung Jampidsus Kejagung RI. Dia mengaku datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilan Kejagung.

"Saya senang bisa membantu, apa yang saya tahu akan sampaikan," ujar Ahok di Kejagung RI, Kamis (13/3/2025).

Adapun Ahok sejatinya dijadwalkan untuk diperiksa Kejagung pada Kamis (13/3/2025) ini pada sekira pukul 10.00 WIB. Namun, Ahok tiba lebih dahulu dari waktu yang dijadwalkan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
