Prabowo Bakal Paparkan Skema Baru Tunjangan Guru ASN Hari Ini, Langsung Dicairkan ke Rekening

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:51 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah. Dimana penyaluran tunjangan guru ASN Daerah akan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025 direncanakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan mengumumkan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah ke rekening guru," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Yusuf mengatakan pengumuman mengenai skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan dilaksanakan di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta, 

Topik Artikel :
guru ASN Guru ASN Prabowo Subianto
