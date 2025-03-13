Tegaskan Transformasi, Angela Tanoesoedibjo Serahkan SK Plt. Pimpinan Pemuda Perindo ke William Tanuwijaya

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menyerahkan SK Pelaksana Tugas (Plt) bagi Ketua dan Sekjen Pemuda Perindo pada Selasa (11/3/2025) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro 29, Menteng, Jakarta. William Tanuwijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Umum ditetapkan sebagai Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo, ia akan didampingi Apri Supriyadi sebagai Plt. Sekjen Pemuda Perindo.

Penyerahan SK merupakan wujud semangat transformasi yang telah diusung oleh Partai Perindo. Transformasi dilakukan salah satunya dengan merestrukturisasi dan menjaring kader-kader berkualitas. Harapannya para kader dapat menjadi representasi di tengah masyarakat.

“Transformasi yang sesungguhnya adalah ketika partai kita turun langsung ke tengah masyarakat dan membawa perubahan nyata. Ini bukan perjuangan yang mudah, tetapi kami akan terus melanjutkan perjuangan ini, bersama-sama, untuk mewujudkan cita-cita bersama. Apapun rintangan yang ada, kita akan hadapi bersama-sama sampai kita mencapai tujuan akhir yang kita inginkan,” ujar Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.

Senada, Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo William Tanuwijaya menegaskan fokus utamanya adalah membangkitkan semangat Pemuda Perindo di seluruh Indonesia, melalui pembentukan struktur ketua, sekretaris, bendahara (KSB) yang aktif dan program pengembangan karakter positif.

“Kami akan menghadirkan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pemuda. Selain itu pengembangan digital dan media sosial Pemuda Perindo akan menjadi prioritas untuk memperkuat jaringan dan menjangkau lebih banyak pemuda di berbagai daerah,” ucapnya.

Pihaknya juga akan berfokus pada pengembangan pendidikan politik, karakter, dan organisasi untuk membekali pemuda dengan pengetahuan yang lebih luas. Pemuda Perindo juga akan melaksanakan program pemberdayaan UMKM melalui bazar dan inisiatif pemuda sendiri.

“Selain itu, esports dan olahraga akan menjadi fokus untuk menciptakan kegiatan yang diminati serta bermanfaat bagi pemuda. Kita berkomitmen untuk memperkuat Pemuda Perindo dan melibatkan lebih banyak pemuda dalam kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi bangsa,” ujar William.

Plt. Sekjen Pemuda Perindo Apri Supriyadi menambahkan, isu pertama yang akan difokuskan adalah pembenahan organisasi, sesuai dengan pengalamannya sebagai Wasekjen Bidang OKK yang mendampingi Sekjen dalam hal keorganisasian.