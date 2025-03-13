Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah, Mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo Kini Membela Hasto

JAKARTA - Profil dan jejak karier Febri Diansyah, mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo kini membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menarik untuk diulas. Febri juga merupakan mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febri Diansyah ikut bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam proses persidangan. Hasto sendiri merupakan tersangka kasus suap perkara Harun Masiku di lembaga antirasuah.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny dalam jumpa persnya yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

1. Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah

Febri Diansyah dikenal sebagai tim pengacara Putri Candrawathi, istri dari Fredy Sambo. Febri membela Putri Candrawathi yang terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudan Sambo, Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 ini juga pernah bergabung ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Febri bertugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia.