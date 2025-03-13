Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah, Mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo Kini Membela Hasto

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:18 WIB
Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah, Mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo Kini Membela Hasto
Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah, Mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo Kini Membela Hasto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Profil dan jejak karier Febri Diansyah, mantan Pengacara Istri Ferdy Sambo kini membela Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menarik untuk diulas. Febri juga merupakan mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Febri Diansyah ikut bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam proses persidangan. Hasto sendiri merupakan tersangka kasus suap perkara Harun Masiku di lembaga antirasuah.

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.

"Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny dalam jumpa persnya yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

1. Profil dan Jejak Karier Febri Diansyah

Febri Diansyah dikenal sebagai tim pengacara Putri Candrawathi, istri dari Fredy Sambo. Febri membela Putri Candrawathi yang terjerat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudan Sambo, Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Sebelumnya, Febri juga merupakan mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 ini juga pernah bergabung ke Indonesia Corruption Watch (ICW). Febri bertugas memantau jalannya proses peradilan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188869//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-k9pW_large.jpg
Hasto: Saya Tak Mau Jadi Pejabat Negara, Godaannya Terlalu Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188407//pdip-R10Z_large.jpg
Bencana Sumatera, Hasto Singgung Megawati yang Hobi Merawat Tanaman dan Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182310//pdip-roTt_large.jpg
Hasto: Relawan PDIP Jangan Hanya Pencitraan untuk Kepentingan Elektoral!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement