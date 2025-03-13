Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ingin Bikin Penjara Terpencil untuk Koruptor

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:33 WIB
Prabowo Ingin Bikin Penjara Terpencil untuk Koruptor
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, ingin membuat penjara terpencil untuk para koruptor. Hal itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka ga bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan korupsi akan membuat negara hancur. Oleh karena itu, dia tidak akan mundur menghadapi koruptor.

"Gak ada negara yang korupsi, korupsi menuju negara yang hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor," tegasnya.

