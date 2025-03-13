Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Buat Penjara di Pulau Terpencil untuk Koruptor yang Dikelilingi Ikan Hiu Mirip Alcatraz 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:40 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan membuat penjara terpencil untuk para koruptor. Nantinya penjara tersebut akan dibuat di sebuah pulau mirip Alcatraz. 

Hal itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka gak bisa keluar. Kita akan cari pulau kalau mereka keluar biar ketemu sama hiu," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Lebih lanjut, dia mengatakan korupsi akan membuat negara hancur. Oleh karena itu, dia tidak akan mundur menghadapi koruptor.

"Gak ada negara yang korupsi, korupsi menuju negara yang hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor," tegasnya.

Bahkan, Prabowo mengaku siap mati untuk bangsa dan negara. Dia pun tidak takut untuk menghadapi mafia.

"Mereka harusnya ngerti saya ini siap mati untuk bangsa dan negara ini. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya," tegas Prabowo.

 

