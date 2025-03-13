Menko Polkam Luncurkan 2 Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Pekerja Migran

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meluncurkan dua desk koordinasi pada Kamis (3/3/2025). Peluncuran dilakukan setelah adanya rapat bersama dengan Kementerian lembaga terkait, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung.

"Yang pertama, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta yang kedua, Desk Koordinasi Perlindungan terhadap Pekerjaan Migran Indonesia," kata Budi dalam konferensi pers di kantornya.

Dia menjelaskan untuk Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, akan diisi oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sementara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, leading sektornya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menyampaikan informasi yang disampaikan BMKG bahwa musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan April. Kemarau ini bisanya menimbulkan potensi kebakaran hutan.

"Oleh karenanya, pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, yaitu yang diprediksi akan mulai terjadi pada bulan yang mulai di bulan April, kemudian di bulan Mei dan Juni, dan puncaknya nanti di bulan Agustus," ucapnya.