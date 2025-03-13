Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menko Polkam Luncurkan 2 Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Pekerja Migran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:46 WIB
Menko Polkam Luncurkan 2 Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Perlindungan Pekerja Migran
Menko Polkam Budi Gunawan. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meluncurkan dua desk koordinasi pada Kamis (3/3/2025). Peluncuran dilakukan setelah adanya rapat bersama dengan Kementerian lembaga terkait, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung.

"Yang pertama, Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta yang kedua, Desk Koordinasi Perlindungan terhadap Pekerjaan Migran Indonesia," kata Budi dalam konferensi pers di kantornya.

Dia menjelaskan untuk Desk Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, akan diisi oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sementara, Desk Koordinasi Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia, leading sektornya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Lingkungan Hidup.

Dalam kesempatan itu, Budi juga menyampaikan informasi yang disampaikan BMKG bahwa musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan April. Kemarau ini bisanya menimbulkan potensi kebakaran hutan.

"Oleh karenanya, pemerintah sudah mulai menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau, yaitu yang diprediksi akan mulai terjadi pada bulan yang mulai di bulan April, kemudian di bulan Mei dan Juni, dan puncaknya nanti di bulan Agustus," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/337/3129764/menko_polkam_budi_gunawan-evON_large.jpg
Gelar Rakor Terkait Serangan di Yahukimo, Menko Polkam Ungkap Fokus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/337/3126452/menko_polkam_budi_gunawan-vmux_large.jpg
Pastikan Mudik Aman, Menko Polkam Kerahkan Tim Pengawasan di Wilayah Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/337/3105133/budi_gunawan-IXh4_large.jpg
Budi Gunawan Sabet Penghargaan Transformasi Komunikasi Publik Bidang Keamanan dan Intelijen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/337/3104208/menko_polkam_budi_gunawan-IZdq_large.jpeg
Menko Budi Gunawan Buka Muktamar VI PBB di BalI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100263/menko_polkam_budi_gunawan-8RxC_large.jpeg
Menko Polkam Waspadai Dampak La Nina Pada Malam Pergantian Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/337/3098310/pemerintah-Zs4E_large.jpg
Menko BG: Situasi Aman dan Kondusif Jelang Malam Natal 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement