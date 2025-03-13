Prabowo: Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Tidak dengan Omon-Omon

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa untuk mencapai tingkat pendidikan yang bagus di sebuah negara membutuhkan dana besar.

"Pendidikan kunci daripada semuanya. Tapi untuk pendidikan yang bagus, kita perlu apa? Uang. Bener," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa untuk mencapai pendidikan tinggi bagus tidak boleh hanya dengan omon-omon yang merujuk kepada konteks pernyataan Prabowo yang berarti omong-omong atau berbicara omong kosong.

"Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, hemat. Hemat pangkal kaya," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa korupsi akan membuat negara hancur. "Gak ada negara yang korupsi, korupsi menuju negara yang hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor."

Bahkan, Prabowo juga menegaskan dia siap mati untuk bangsa dan negara. "Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya."

"Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter, perawat-perawat, petani-petani susah. Kita akan ngusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)