Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Tidak dengan Omon-Omon 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |15:49 WIB
Prabowo: Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Tidak dengan Omon-Omon 
Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa untuk mencapai tingkat pendidikan yang bagus di sebuah negara membutuhkan dana besar. 

"Pendidikan kunci daripada semuanya. Tapi untuk pendidikan yang bagus, kita perlu apa? Uang. Bener," kata Prabowo di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa untuk mencapai pendidikan tinggi bagus tidak boleh hanya dengan omon-omon yang merujuk kepada konteks pernyataan Prabowo yang berarti omong-omong atau berbicara omong kosong.

"Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang, pinter, pandai, cerdas, hemat. Hemat pangkal kaya," katanya. 

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa korupsi akan membuat negara hancur. "Gak ada negara yang korupsi, korupsi menuju negara yang hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor."

Bahkan, Prabowo juga menegaskan dia siap mati untuk bangsa dan negara. "Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri dan TNI, apalagi ada guru-guru akan membantu saya."

"Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter, perawat-perawat, petani-petani susah. Kita akan ngusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190476//tokoh_muda_papua_billy_mambrasar-y6GU_large.jpg
Sempat Terancam Turun, Dana Otsus Papua Rp12,6 Triliun Akhirnya Dipertahankan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436//pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190367//purbaya-pwPF_large.jpg
Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190362//rupiah-dKRw_large.jpg
Pengumuman! Kenaikan UMP 2026 Ditetapkan di Setiap Provinsi Sebelum 24 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190360//presiden_prabowo-z7EW_large.jpg
Prabowo Hentikan Impor Solar Mulai 2026, Papua Disiapkan Jadi Pusat Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190356//prabowo-hdKj_large.jpg
Prabowo Teken PP Pengupahan, Ini Formula Kenaikan UMP 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement