Mutasi Polri: Latif Usman Jabat Wakapolda Jateng, Komarudin Jadi Dirlantas Polda Metro

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran terhadap sejumlah petinggi Polri. Salah satu yang berganti adalah posisi Dirlantas Polda Metro Jaya.

Mutasi itu tertuang dalam 5 surat telegram dengan nomor ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, ST/490/III/KEP./2025, ST/491/III/KEP./2025, ST/492/III/KEP./2025, dan ST/493/III/KEP./2025 yang diteken pada tanggal 12 Maret 2025.

Posisi Dirlantas Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Latif Usman, kini dijabat oleh Kombes Pol Komarudin.

Latif sendiri dipromosikan sebagai Wakapolda Jawa Tengah. Artinya, dengan adanya promosi itu Latif akan menyandang bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).