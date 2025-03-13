Eks Jubir KPK Bela Sekjen PDIP Hasto, Mantan Penyidik: Peluru Hampa

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyoroti eks Jubir KPK Febri Diansyah yang bergabung menjadi tim penasihat hukum (PH) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, kubu Sekretaris Jenderal PDIP itu menunjuk Febri masuk ke tim mereka bukan tanpa sebab. Yudi menyebutkan, Febri merupakan salah satu insan KPK yang banyak tahu soal penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret buronan Harun Masiku itu.

"Sebenarnya memang Febri tahu banyak fakta kasus Harun Masiku dan Hasto ini, sebab dia saat tahun 2020 dia Jubir yang mendapatkan update dari penyidik atau pimpinan KPK," kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025).

Kendati begitu, Yudi menegaskan dengan bergabungnya Febri tidak menjadi masalah yang serius bagi KPK.

"Masuknya Febri semakin memperlemah narasi kasus korupsi dan perintangan penyidikan Hasto adalah politis, sehingga hanya menjadi peluru hampa saja saat ini," ujarnya.

"Saya berharap KPK tetap fokus membuktikan perbuatan Hasto di persidangan dengan menghadirkan alat bukti dan barang bukti yang selama ini dimiliki sehingga meyakinkan hakim mengenai tindak pidana korupsi dan perintangan penyidikan yang terjadi," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)