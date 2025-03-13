Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Jubir KPK Bela Sekjen PDIP Hasto, Mantan Penyidik: Peluru Hampa

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:09 WIB
Eks Jubir KPK Bela Sekjen PDIP Hasto, Mantan Penyidik: Peluru Hampa
Eks Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyoroti eks Jubir KPK Febri Diansyah yang bergabung menjadi tim penasihat hukum (PH) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

Menurutnya, kubu Sekretaris Jenderal PDIP itu menunjuk Febri masuk ke tim mereka bukan tanpa sebab. Yudi menyebutkan, Febri merupakan salah satu insan KPK yang banyak tahu soal penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret buronan Harun Masiku itu. 

"Sebenarnya memang Febri tahu banyak fakta kasus Harun Masiku dan Hasto ini, sebab dia saat tahun 2020 dia Jubir yang mendapatkan update dari penyidik atau pimpinan KPK," kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025). 

Kendati begitu, Yudi menegaskan dengan bergabungnya Febri tidak menjadi masalah yang serius bagi KPK. 

"Masuknya Febri semakin memperlemah narasi kasus korupsi dan perintangan penyidikan Hasto adalah politis, sehingga hanya menjadi peluru hampa saja saat ini," ujarnya. 

"Saya berharap KPK tetap fokus membuktikan perbuatan Hasto di persidangan dengan menghadirkan alat bukti dan barang bukti yang selama ini dimiliki sehingga meyakinkan hakim mengenai tindak pidana korupsi dan perintangan penyidikan yang terjadi," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement