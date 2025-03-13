Advertisement
Febri Diansyah Jadi Tim PH Hasto Kristiyanto, KPK : Tidak Masalah

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |18:30 WIB
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mempersoalkan eks juru bicaranya, Febri Diansyah yang menjadi tim penasihat hukum (PH) Hasto Kristiyanto. 

"Bagi kami, siapapun yang menjadi penasihat hukum terdakwa tidak menjadi masalah," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/3/2025). 

Di sisi lain, Tessa menyatakan, Lembaga Antirasuah tidak bisa melarang Hasto menunjuk Febri masuk ke tim PH-nya. Sebab, yang bersangkutan sudah bukan lagi insan KPK. 

"KPK tidak bisa melarang saudara HK selaku terdakwa menggunakan jasa siapapun, untuk masuk menjadi tim kuasa hukumnya," ujarnya. 

Sebelumnya, Eks Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ikut bergabung ke dalam tim hukum yang akan membela Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam proses persidangan. Hasto sendiri merupakan tersangka kasus suap perkara Harun Masiku di lembaga antirasuah. 


Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa saat ini proses hukum akan memasuki persidangan, dan pihaknya telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Hasto Kristiyanto.


"Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristyanto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat, 14 Maret 2025," kata Ronny dalam jumpa persnya yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

 

