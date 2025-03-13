Bertemu Prabowo, Ratusan Rektor Kampus Negeri-Swasta Tiba di Istana

JAKARTA - Ratusan rektor dari kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hingga swasta tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2024). Para rektor akan melakukan silaturahmi dan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dari pantauan Okezone, para rektor tampak sudah memasuki Kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 16.00 WIB, salah satunya Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Mereka tampak mengenakan jas almamater kebanggaan kampus masing-masing.

"PTN ada 125 (yang diundang) hanya 1 yang tidak bisa datang karena dari Papua, PTN semua, perwakilan PTS, PTA juga ada, dan LLDikti juga," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto kepada awak media sebelum memasuki Istana Kepresidenan.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa Presiden ingin melakukan diskusi dan silaturahmi bagaimana peran pendidikan tinggi kedepan. "Pak presiden kan ingin diskusi, silaturahmi bagaimana arah Indonesia ke depan, bagaimana peran pendidikan tinggi, kira kira seperti itu seperti yang sudah tadi malam rilis, nanti setelah dari dalem kita ngobrol lagi."

Sementara itu, tampak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang juga telah tiba di Istana diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.