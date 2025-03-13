Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Prabowo, Ratusan Rektor Kampus Negeri-Swasta Tiba di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |16:26 WIB
Bertemu Prabowo, Ratusan Rektor Kampus Negeri-Swasta Tiba di Istana
Rektor PTN dan PTS berkumpul di Istana
A
A
A

JAKARTA - Ratusan rektor dari kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hingga swasta tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2024). Para rektor akan melakukan silaturahmi dan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dari pantauan Okezone, para rektor tampak sudah memasuki Kompleks Istana Kepresidenan sejak pukul 16.00 WIB, salah satunya Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria. Mereka tampak mengenakan jas almamater kebanggaan kampus masing-masing.

"PTN ada 125 (yang diundang) hanya 1 yang tidak bisa datang karena dari Papua, PTN semua, perwakilan PTS, PTA juga ada, dan LLDikti juga," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto kepada awak media sebelum memasuki Istana Kepresidenan.  

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa Presiden ingin melakukan diskusi dan silaturahmi bagaimana peran pendidikan tinggi kedepan. "Pak presiden kan ingin diskusi, silaturahmi bagaimana arah Indonesia ke depan, bagaimana peran pendidikan tinggi, kira kira seperti itu seperti yang sudah tadi malam rilis, nanti setelah dari dalem kita ngobrol lagi."

Sementara itu, tampak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang juga telah tiba di Istana diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
pts ptn Prabowo Subianto Rektor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190367//purbaya-pwPF_large.jpg
Purbaya Sebut Prabowo Setuju 125 Ribu Baju Reject Batal Ekspor Disumbangkan ke Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190362//rupiah-dKRw_large.jpg
Pengumuman! Kenaikan UMP 2026 Ditetapkan di Setiap Provinsi Sebelum 24 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190360//presiden_prabowo-z7EW_large.jpg
Prabowo Hentikan Impor Solar Mulai 2026, Papua Disiapkan Jadi Pusat Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190356//prabowo-hdKj_large.jpg
Prabowo Teken PP Pengupahan, Ini Formula Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355//prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190354//presiden_prabowo_saat_rapat_bersama_kepala_daerah_se_papua-BELZ_large.jpg
Prabowo Minta Isu 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah Segera Ditangani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement