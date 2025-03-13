Soal Pengangkatan CASN Ditunda, Prabowo: Lagi Diurus Semuanya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan telah mengurus masalah pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ya, lagi diurus semuanya," tegas Prabowo usai menghadiri acara di Plasa Insan Berprestasi, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga menyebut pemerintah akan menyampaikan perkembangan terkait polemik penundaan pengangkatan CASN dan PPPK 2024.

"Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang memberikan update," kata Gibran.

Dia menegaskan bahwa pemerintah telah memiliki solusi terkait polemik tersebut. Oleh sebab itu, para CPNS dan PPPK 2024, diharapkan menunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah.

"Sudah ada solusinya. Tunggu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengusulkan pengangkatan CASN Tahun 2024 dapat disesuaikan.

Dia menyebut, hal tersebut telah disetujui Komisi II DPR dalam rapat kerja (raker) hari ini di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).