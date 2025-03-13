Prabowo Ungkap Anggaran Teratas India-AS Adalah Pertahanan, tapi Indonesia Pilih Pendidikan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut Amerika Serikat dan India menempatkan anggaran pertahanan di posisi teratas dalam APBN. Sementara Indonesia menempatkan pendidikan di posisi teratas.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035).

“Di banyak negara, pendidikan tidak menempatkan tempat yang teratas. Banyak negara karena merasa terancam, karena masalah geopolitik, karena merasa persaingan keras dengan bangsa-bangsa lain, justru menempatkan pertahanan di posisi paling atas dalam APBN,” kata Prabowo.