Jadi Tersangka Pelecehan Seksual Anak Kecil, Ini Penampakan Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar



JAKARTA - Eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan penggunaan narkotika.

Mabes Polri pun menghadirkan Fajar saat jumpa pers penetapan tersangka. Terlihat, ia mengenakan baju tahanan bewarna oranye.

Dari pantauan iNews Media Group, Fajar berjalan dari luar ruangan konferensi pers dengan dikawal oleh sejumlah anggota Divisi Propam Polri.

Sambil dikawal, Fajar mengenakan baju tahanan oranye dengan nomor 080 bertuliskan Bagtahti dengan tangan terborgol. Namun, wajah Fajar tertutup masker berwarna hitam. Setibanya, ia hanya terdiam dengan tatapan ke arah awak media.

Sebelumnya, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan narkotika. Penetapan tersangka dilakukan usai Divisi Propam Polri memeriksa perwira menengah (pamen) Polri itu.

“Hari ini Dirreskrimum Polda NTT dibackup PPA-PPO Bareskrim Polri, statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," kata Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto saat jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).