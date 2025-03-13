Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Hari Musik Nasional, Sengkarut Royalti Tak Kunjung Usai, Jumat 14 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:21 WIB
Saksikan Morning Zone Hari Musik Nasional, Sengkarut Royalti Tak Kunjung Usai, Jumat 14 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Hari Musik Nasional, Sengkarut Royalti Tak Kunjung Usai
A
A
A

JAKARTA - Memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2025,  musisi Anji Manji mengangkat isu royalti musik yang masih menjadi perdebatan. Melalui unggahan di Instagram, ia mengajak pengikutnya untuk merenungkan sistem pengelolaan royalti yang dinilainya kurang berpihak kepada pencipta lagu.

Dalam unggahannya, Anji menyoroti pentingnya izin dari pencipta lagu saat seorang penyanyi membawakan karyanya. Ia juga membahas royalti performing rights, di mana menurutnya, penyanyi lebih mudah berkomunikasi langsung dengan pencipta lagu dibandingkan penyelenggara acara.

Anji juga menyinggung metode direct license yang telah lama ia terapkan. Dalam sistem ini, penyanyi membayarkan royalti langsung kepada pencipta lagu, tanpa melalui pihak ketiga.

Menurutnya, sistem ini lebih adil dibandingkan aturan yang membebankan pembayaran royalti kepada penyelenggara acara dengan ketentuan berdasarkan keuntungan acara tersebut.

Saksikan Morning Zone edisi Jumat 14 Maret 2025 yang membahas secara lengkap, Hari Musik Nasional, Sengkarut Royalti Tak Kunjung Usai bersama  narasumber Pengamat Musik Ryan Kampua dan Redaktur Okezone.com Alan Pamungkas, yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.

(Fahmi Firdaus )

      
