HOME NEWS NASIONAL

KPK Resmi Umumkan 5 Tersangka dalam Kasus Bank BJB, Salah Satunya Eks Dirut Yuddy Renaldi

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:22 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

Salah satu dari lima tersangka itu adalah eks Dirut BJB, Yuddy Renaldi (YR). Kemudian, pimpinan divisi corporate secretary BJB, Widi Hartoto (WH). 

Selanjutnya, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK) yang merupakan dari pihak swasta. 

"Pada Tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan dengan tersangka YR, WH, IAD, S, dan SJK," kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, Kamis (13/3/2025). 

Perlu diketahui, Lembaga Antirasuah belum menahan kelima tersangka tersebut. 

