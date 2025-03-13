Momen Prabowo Cari Jaksa Agung: Nggak Hadir Ya, Lagi Ngejar-ngejar Orang

JAKARTA - Momen Presiden Prabowo Subianto berseloroh Jaksa Agung ST Burhanuddin sedang mencari orang-orang yang telah merugikan negara. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika mengabsen jajaran Kabinet Merah Putih pada silaturahmi, dan diskusi dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mulanya, Presiden Prabowo memanggil satu per satu para jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. “Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir, Menko Perekonomian saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat rektor UGM tahun 2012-2014,” kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo juga mengabsen menteri lainnya salah satunya yang baru saja dilantiknya yaitu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Bahkan, dia juga bercanda dengan nama Brian yang agar kebarat-baratan.

“Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasarudin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan,” katanya.

“Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara saudara Prasetyo Hadi, Setkab saudara Teddy Indra Wijaya,” tambah Prabowo.

Selanjutnya, ada Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendy. “Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau ga salah pernah rektor Universitas Muhammadiyah malang ini banyak orang pinter nih,” tuturnya.