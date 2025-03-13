Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Cari Jaksa Agung: Nggak Hadir Ya, Lagi Ngejar-ngejar Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |17:43 WIB
Momen Prabowo Cari Jaksa Agung: Nggak Hadir Ya, Lagi Ngejar-ngejar Orang
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momen Presiden Prabowo Subianto berseloroh Jaksa Agung ST Burhanuddin sedang mencari orang-orang yang telah merugikan negara. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika mengabsen jajaran Kabinet Merah Putih pada silaturahmi, dan diskusi dengan Rektor serta Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mulanya, Presiden Prabowo memanggil satu per satu para jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. “Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir, Menko Perekonomian saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat rektor UGM tahun 2012-2014,” kata Prabowo.

Selanjutnya, Prabowo juga mengabsen menteri lainnya salah satunya yang baru saja dilantiknya yaitu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Bahkan, dia juga bercanda dengan nama Brian yang agar kebarat-baratan.

“Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasarudin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan,” katanya.

“Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara saudara Prasetyo Hadi, Setkab saudara Teddy Indra Wijaya,” tambah Prabowo.

Selanjutnya, ada Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendy. “Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau ga salah pernah rektor Universitas Muhammadiyah malang ini banyak orang pinter nih,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190359//gaji-jTBY_large.png
UMP 2026 Pakai Skema Baru, Ini Besaran Kenaikannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355//prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190354//presiden_prabowo_saat_rapat_bersama_kepala_daerah_se_papua-BELZ_large.jpg
Prabowo Minta Isu 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah Segera Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190325//menko_airlangga-94jG_large.jpg
Airlangga Usul ke Prabowo Terapkan WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190292//presiden_prabowo-MqFS_large.jpg
Pesan Prabowo ke Kepala Daerah Se-Papua: Tak Boleh Ada yang Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190255//presiden_prabowo-cMLF_large.jpg
Prabowo Sebut Ekonomi Indonesia Diakui ke-8 Terbesar di Dunia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement