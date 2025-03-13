Menhut Ajak Masyarakat Ikut Terlibat Cegah dan Tangani Karhutla

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan dirinya serius menangani dan mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, tak bisa sendiri, Menhut juga mengajak masyarakat untuk turut terlibat.

Hal ini disampaikan Menhut dalam rapat koordinasi Tingkat Menteri terkait penanganan Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (13/3/2025). Menhut Raja Antoni mengajak masyarakat untuk aktif terlibat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA).

"Dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi Masyarakat, maka dilakukan pembentukan dan pembinaan serta pelibatan MPA dalam patroli terpadu," kata Menhut.

Menhut menyebut nantinya akan dilakukan edukasi dan literasi untuk masyarakat. Hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terkait karhutla.

"Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, dilaksanakan edukasi dan literasi melalui berbagai platform media baik secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya.