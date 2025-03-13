Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhut Ajak Masyarakat Ikut Terlibat Cegah dan Tangani Karhutla

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |18:33 WIB
Menhut Ajak Masyarakat Ikut Terlibat Cegah dan Tangani Karhutla
Menhut Raja Juli
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan dirinya serius menangani dan mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Namun, tak bisa sendiri, Menhut juga mengajak masyarakat untuk turut terlibat. 

Hal ini disampaikan Menhut dalam rapat koordinasi Tingkat Menteri terkait penanganan Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (13/3/2025). Menhut Raja Antoni mengajak masyarakat untuk aktif terlibat melalui Masyarakat Peduli Api (MPA). 

"Dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi Masyarakat, maka dilakukan pembentukan dan pembinaan serta pelibatan MPA dalam patroli terpadu," kata Menhut.

Menhut menyebut nantinya akan dilakukan edukasi dan literasi untuk masyarakat. Hal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terkait karhutla.

"Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, dilaksanakan edukasi dan literasi melalui berbagai platform media baik secara langsung maupun tidak langsung," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Karhutla Menhut Raja Juli Menhut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117//prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188511//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-AyNw_large.jpg
Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188015//pemerintah-MdhU_large.jpg
Menhut Bentuk Tim soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, IMM: Cegah Bencana Terulang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement