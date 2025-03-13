Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kumpulkan Ratusan Rektor, Prabowo: Ini Akan Bicara dari Hari ke Hati

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |18:36 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan ratusan rektor dari kampus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/3/2024). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi dan diskusi Presiden Prabowo dengan para rektor.

“Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana Merdeka sore hari ini, melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar menukar pandangan,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dia akan memberikan penjelasan kepada ratusan rektor tentang program-program yang sudah dikerjakan hingga yang akan dikerjakan mendatang.

“Saudara-saudara sekalian, Saya mengundang saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini juga akan dilakukan diskusi tentang bangsa hingga di tingkat dunia global. “Dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita. Dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia.”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
