Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Jam Diperiksa Kejagung, Ahok: Intinya Saya Mau Membantu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |18:49 WIB
8 Jam Diperiksa Kejagung, Ahok: Intinya Saya Mau Membantu
Ahok Usai Diperiksa Kejagung. Foto: Okezone/Ari Sandita.
A
A
A

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

"Intinya saya mau membantu," ujar Ahok di Kejagung RI, Kamis (13/3/2025).

Ahok mengaku siap membantu terangnya penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Usai diperiksa, Ahok menanggapi semua pertanyaan awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaannya.

Adapun Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Kejagung RI pada sekira pukul 10.00 WIB. Meski dia datang lebih awal pada sekira pukul 08.40 WIB, dia baru balik ke ruang penyidikan pada sekira pukul 10.00 WIB.

Ahok datang bersama stafnya, dia mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Ahok baru keluar dari Gedung Kejagung RI menjalani pemeriksaan pada sekira pukul 18.27 WIB.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/337/3122241/ahok_usai_diperiksa_kejagung-Hh0r_large.jpg
Ahok Ngaku Tak Ditanya Soal BBM Oplosan oleh Penyidik Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/337/3121882/ahok_saat_di_gedung_kpk-q4o8_large.jpg
Ahok Siap Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Pertamina Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/337/3121873/ilustrasi_kejagung-DuXb_large.jpg
Kejagung Geledah Depo Pertamina Plumpang, Sita Dokumen Terkait Kasus Minyak Mentah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/337/3118115/lbh_jakarta-kuUw_large.jpeg
Dugaan Pertamax Oplosan, Ratusan Masyarakat Ngadu ke Posko LBH Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/337/2989989/pertamina-bakal-pecat-tersangka-kasus-pancapuran-air-dengan-bensin-di-bekasi-rR8J3fQceS.jfif
Pertamina Bakal Pecat Tersangka Kasus Pencampuran Air dengan Bensin di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/27/340/2735367/truk-pertamina-melintang-di-kelokan-walasiho-kolaka-utara-jalan-trans-sulawesi-lumpuh-10-jam-9OYL2A5812.jpg
Truk Pertamina Melintang di Kelokan Walasiho Kolaka Utara, Jalan Trans Sulawesi Lumpuh 10 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement