8 Jam Diperiksa Kejagung, Ahok: Intinya Saya Mau Membantu

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok baru saja selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

"Intinya saya mau membantu," ujar Ahok di Kejagung RI, Kamis (13/3/2025).

Ahok mengaku siap membantu terangnya penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Usai diperiksa, Ahok menanggapi semua pertanyaan awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaannya.

Adapun Ahok menjalani pemeriksaan di Gedung Kejagung RI pada sekira pukul 10.00 WIB. Meski dia datang lebih awal pada sekira pukul 08.40 WIB, dia baru balik ke ruang penyidikan pada sekira pukul 10.00 WIB.

Ahok datang bersama stafnya, dia mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Ahok baru keluar dari Gedung Kejagung RI menjalani pemeriksaan pada sekira pukul 18.27 WIB.

(Puteranegara Batubara)