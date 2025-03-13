Prabowo Terima Kasih ke Menteri: Banyak yang Belum Dapat Gaji, Tak Ngeluh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya bangga dengan dedikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Bahkan, dia menyebut banyak menteri yang belum mendapatkan gaji namun tidak pernah mengeluh.

Hal itu disampaikan saat meluncurkan “Penyaluran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah” yang langsung ke rekening guru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).

“Banyak yang belum dapat gaji. Tapi saya terima kasih, saya terharu, mereka tidak pernah ngeluh,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti istilah “rame ing gawe” yang berarti bekerja dengan tulus dan “sepi ing pamrih”, berarti menjalankan tugas tanpa bermaksud mementingkan diri sendiri.

Menurutnya, filosofi bahasa Jawa itu patut diterapkan oleh kabinetnya dalam mengabdi kepada rakyat.