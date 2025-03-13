Diperiksa Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Harusnya Mantan Dirut Lainnya Dipanggil

JAKARTA - Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan, seharusnya Dirut Pertamina lainnya dipanggil penyidik Kejagung RI di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

"Saya kira beliau mungkin bisa, udah dipanggil atau belum, saya gak tahu, harusnya dipanggil ya, kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang lama, kalau pak rivat kena harusnya mantan Dirut lainnya dipanggil, mungkin," ujarnya pada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, Kejagung RI telah menetapkan Riva Siahaan selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi minyak. Maka itu, sudah sepatutnya bagi Kejagung memeriksa para dirut pertamina lainnya.

Dia mengaku tak kenal dengan anak pengusaha Riza Chalid yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tersangka Riva, Ahok mengenalnya karena Riva merupakan salah satu direktur di Pertamina Patra Niaga.

Dalam kasus Pertamina, tambah Ahok, sejatinya dia sudah pernah melapor tentang indikasi pelanggaran. Namun, dia memilih tak menjelaskan lebih rinci karena itu menjadi kewenangan Kejaksaan.

"Beberapa kita sudah lapor, ada yang kecium, ada yang gak kecium, dugaan, itu dugaan ya, karena kan ada audit BPK, ada audit yang lain ya. Tanya penyidik deh, pokonya gue dateng bantu Jaksa (agar kasusnya terungkap)," katanya.

