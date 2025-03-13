Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Harusnya Mantan Dirut Lainnya Dipanggil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |21:07 WIB
Diperiksa Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Harusnya Mantan Dirut Lainnya Dipanggil
Ahok usai diperiksa Kejagung soal Korupsi Pertamina (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan, seharusnya Dirut Pertamina lainnya dipanggil penyidik Kejagung RI di kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina subholding dan KKKS tahun 2018-2023.

"Saya kira beliau mungkin bisa, udah dipanggil atau belum, saya gak tahu, harusnya dipanggil ya, kan lapisannya kan masih dirut-dirut yang lama, kalau pak rivat kena harusnya mantan Dirut lainnya dipanggil, mungkin," ujarnya pada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, Kejagung RI telah menetapkan Riva Siahaan selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi minyak. Maka itu, sudah sepatutnya bagi Kejagung memeriksa para dirut pertamina lainnya.

Dia mengaku tak kenal dengan anak pengusaha Riza Chalid yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Adapun tersangka Riva, Ahok mengenalnya karena Riva merupakan salah satu direktur di Pertamina Patra Niaga.

Dalam kasus Pertamina, tambah Ahok, sejatinya dia sudah pernah melapor tentang indikasi pelanggaran. Namun, dia memilih tak menjelaskan lebih rinci karena itu menjadi kewenangan Kejaksaan.

"Beberapa kita sudah lapor, ada yang kecium, ada yang gak kecium, dugaan, itu dugaan ya, karena kan ada audit BPK, ada audit yang lain ya. Tanya penyidik deh, pokonya gue dateng bantu Jaksa (agar kasusnya terungkap)," katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190192//sidang_pembacaan_dakwaan_nadiem_makarim_ditunda-JcSX_large.jpg
Tak Bisa Hadir Usai Operasi, Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189430//bupati_lampung_tengah_ardito_wijaya-5aO9_large.jpg
KPK Gandeng PPATK Telisik Aliran Suap Bupati Lampung Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189350//kejagung-pS8w_large.jpg
Kejagung Sita Aset Hotel di Setiabudi Terkait Korupsi Pemberian Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189338//nadiem_makarim-fuFb_large.jpg
Jelang Diadili, Nadiem Makarim Sakit Kembali Dibantarkan ke RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189009//nadiem_makarim-fb3P_large.jpg
Nadiem Segera Diadili di Kasus Chromebook, Pakar Hukum: Serahkan Pembuktiannya di Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188736//nadiem_makarim-tRzY_large.jpg
Nadiem Makarim Segera Diadili, Kejagung Dinilai Bidik Perbuatan Melawan Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement