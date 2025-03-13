Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kirim Bantuan ke Gaza Rp1 Miliar, Hamdan Zoelva: Syarikat Islam Fokus Bangun Ekonomi Umat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |21:57 WIB
Kirim Bantuan ke Gaza Rp1 Miliar, Hamdan Zoelva: Syarikat Islam Fokus Bangun Ekonomi Umat
Presiden Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva/ist
A
A
A

JAKARTA - Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar silaturahmi Kebangsaan dan acara Iftar Jama'i atau berbuka puasa bersama kaum Syarikat Islam di Masjid Attin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (13/3/2025).

Dalam kesempatan itu, PP Syarikat Islam bekerja sama dengan Baznas RI memberikan beasiswa pada perwakilan mahasiswa dan beasiswa penelitian serta santunan bagi anak anak yatim.

“PP SI bekerja sama Baznas RI  menyalurkan beasiswa S1, S2, S3 dan beasiswa penelitian sebesar Rp2 miliar,” ujar Presiden Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva.

Kemudian kata Hamdan, melalui dana umat Laznas, Syarikat Islam membantu Palestina sebesar Rp500 juta. Selain itu, pihaknya juga kerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) membantu membangun masjid darurat sebesar Rp500 juta di Gaza Palestina.

“Sehingga total keseluruhan (bantuan) sebesar Rp1 miliar,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Syarikat Islam fokus membangun kekuatan ekonomi umat, dengan memanfaatkan potensi sumber daya umat melalui zakat dan wakaf.

“Untuk menyelesaikan problem ekonomi Ummat lewat laznas dan lembaga wakaf Syarikat Islam,"ungkap Hamdan.

Menurut Hamdan, potensi umat via zakat dan wakaf jika dikelola secara modern, maka banyak masalah umat seperti kemiskinan, pendidikan, pemukiman yang bisa diselesaikan.

Potensi zakat dan wakaf umat pertahun sebesar Rp340 triliun sementara saat ini baru bisa terealisasi sebesar Rp3 triliun atau baru 10 persen.

"Potensi dana umat ini yang menjadi salah satu strategi Syarikat Islam untuk memperkuat ekonomi umat dan pengelolaan yang modern. Salah satu contohnya adalah wakaf dikumpulkan kemudian jadi aset yang diinvestasikan dan keuntungannya kembali ke umat,"pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono menambahkan, potensi ekonomi umat yang besar ini akan disinergikan dengan pemerintah termasuk untuk mendukung program pro rakyat Presiden Prabowo Subianto.

 

