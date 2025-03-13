Gempa M5,3 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 5,3 mengguncang Timur Laut Maluku Barat Daya malam ini. Gempa tersebut tak berpotensi Tsunami.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 22.45 WIB, Kamis (13/3/2025). Koordinat gempa 7.73 Lintang Selatan dan 127.82 Bujur Timur.

“Mag:5.3, 13-Mar-25 22:45:42 WIB, Lok:7.73 LS,127.82 BT (46 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:160 Km, tdk berpotensi tsunami,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 46 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya 160 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)