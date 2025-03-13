Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,3 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:34 WIB
Gempa M5,3 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 5,3 mengguncang Timur Laut Maluku Barat Daya malam ini. Gempa tersebut tak berpotensi Tsunami.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 22.45 WIB, Kamis (13/3/2025). Koordinat gempa 7.73 Lintang Selatan dan 127.82  Bujur Timur.

“Mag:5.3, 13-Mar-25 22:45:42 WIB, Lok:7.73 LS,127.82 BT (46 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA), Kedlmn:160 Km, tdk berpotensi tsunami,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat MNC Portal Indonesia.

Adapun Titik gempa berada di 46 kilometer Timur Laut Maluku Barat Daya 160 kilometer.

Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban dampak dari gempa tersebut. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement