Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Copot Kapolres Ngada, Kadiv Propam: Tak Ada Toleransi Tindakan yang Merusak Kepercayaan Rakyat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |23:46 WIB
Copot Kapolres Ngada, Kadiv Propam: Tak Ada Toleransi Tindakan yang Merusak Kepercayaan Rakyat
Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim. Foto: Okezone/Riyan.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Irjen Abdul Karim menekankan bahwa penanganan tegas yang diambil terkait dugaan kasus narkoba dan kasus pencabulan anak di bawah umur yang melibatkan seorang perwira, adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga citra Polri di mata publik.

Abdul Karim menyebut bahwa, sebagai institusi yang bertugas melindungi dan menegakkan hukum, Polri tidak akan mentoleransi tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat. 

"Kasus ini menunjukkan bahwa kami tidak akan memberi ruang bagi anggota yang terlibat dalam tindak pidana, terlebih yang menyangkut kejahatan terhadap kaum rentan yaitu perempuan dan anak-anak. Kami bertanggung jawab penuh dalam menjaga citra baik kepolisian," ujar Abdul Karim, Kamis (13/3/2025). 

Keputusan ini juga mencerminkan komitmen pimpinan Polri dalam memastikan setiap oknum yang melakukan pelanggaran hukum akan dihadapkan pada proses hukum yang adil dan transparan. "Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan akan terus memperbaiki kualitas pengawasan serta pengendalian internal untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," tegasnya.

Abdul Karim juga berharap agar masyarakat dapat terus memberikan kepercayaan kepada Polri, meskipun ada oknum yang merusak citra tersebut. "Kami akan terus berupaya menjaga kualitas pelayanan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil senantiasa berorientasi pada keadilan dan kepentingan publik," tuturnya.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang diduga terlibat dalam kasus narkoba dan asusila, dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190041/kapolri-Xrlp_large.jpg
Kapolri Laporkan Penanganan Bencana Sumatera ke Presiden: 224 Ton Beras Dikirimkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190024/polri-K59Z_large.jpg
Pengamat Intelijen Sebut Perkap 10/2025 Tak Langgar Keputusan MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189412/polri-TtSy_large.jpg
Polri Luncurkan Layanan Pengaduan, Warga Bisa Lapor via WhatsApp!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188951/bencana_sumatera-sJIt_large.jpg
12 Ribu Personel Polri Diterjunkan di 3 Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement