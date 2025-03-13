Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pascabanjir, BNPB Bangun Jembatan Bailey di Bogor dan Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |06:09 WIB
Pascabanjir, BNPB Bangun Jembatan Bailey di Bogor dan Bekasi
Jembatan di Bekasi rusak diterjang banjir (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memasang jembatan sementara jenis Bailey untuk mengganti infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat banjir yang menerjang wilayah Jabodetabek awal Maret 2025 silam.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, jembatan Bailey dipilih lantaran mudah dibuat dalam kondisi darurat. Jembatan ini menurutnya cocok dengan keadaan bencana pascabanjir.

"Jembatan yang dibuat dengan panel logam atau rangka baja yang mudah dipasang dan dipindahkan, tanpa perlu bahan permanen seperti beton dan batu bata," kata Suharyanto dalam keterangan pers yang diterbitkan BNPB, Rabu (12/3/2025).

Jembatan Bailey salah satunya dibuat di akses jalan yang menghubungkan Desa Leuwimalang dan Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

"Alhamdulillah tujuh hari berturut-turut sudah ada progresnya, kami bekerjasama dengan Korem 061/Suryakencana satuan Zipur III untuk memasang jembatan sementara," jelas Suharyanto.

 

