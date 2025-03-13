Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Tukar Uang, Pencuri Gasak Rp1,4 Juta di Apotek Cisalak Depok

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:21 WIB
Modus Tukar Uang, Pencuri Gasak Rp1,4 Juta di Apotek Cisalak Depok
Ilustrasi pencurian (Foto: Ist)
JAKARTA - Pencurian bermodus tukar uang terjadi di Apotek Cisalak, Cimanggis, Depok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, pada Rabu 12 Maret 2025 siang. Pelaku berhasil menggasak uang tunai senilai Rp1,4 juta.

Kepada Okezone, petugas apotek sekaligus korban berinisial IR (28), menjelaskan kronologi pencurian tersebut. Mulanya, datang seorang pria berkaos abu-abu polos, celana panjang hitam menggunakan sepatu cokelat serta masker hitam sekira pukul 11.30 WIB hendak membeli obat.

"Dia bilang mau beli obat buat anaknya yang sakit umur 9 tahun katanya, tapi dalam jumlah yang cukup banyak," kata korban.

Sebelum obat tersebut diberikan, pelaku sempat keluar apotek dengan dalih mampir ke toko elektronik yang bersebelahan dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Motor pelaku pun tak diparkir di depan apotek, melainkan berada di pinggir jalan (Jakarta-Bogor) depan ruko elektronik tersebut.

"Dia keluar masuk dua kali, katanya 'bentar mba saya lagi di toko elektronik', terus datang kedua kalinya malah minta tukar uang dengan pecahan Rp100 ribu," terang korban.

 

Halaman:
1 2 3
      
