Pengendara Perempuan Tewas Terlindas Truk di Cilincing Jakarta Utara

JAKARTA - Pengendara perempuan, TS tewas kecelakaan di Jalan Raya Cilincing Wilayah Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (13/3/2025). Korban meninggal karena terlindas truk.

Kasat Lantas Jakarta Utara Kompol Donni Bagus Wibisono menceritakan kejadian bermula ketika korban melintas dari arah Timur menuju barat. Setibanya di lokasi, korban mulanya menabrak salah satu kendaraan yang sedang terparkir.

"Setibanya didepan TPA diduga menyerempet Kend.Dinas Dump truk Hino B-9193-T** yang sedang terparkir disamping kiri jalan," kata Donni saat dihubungi, Kamis (13/3/2025).

Tabrakan itu membuat korban terpental ke jalan. Di saat yang bersamaan melintas juga kendaraan besar yang akhirnya melindas korban.

"Kemudian pengendara terlempar ke kanan lalu terlindas ban belakang sebelah kiri Kendaraan Dumptruck Mitsubishi A-9597-N*, pengemudi Sdr.S yang melaju searah disamping kanannya," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa TS meninggal di tempat kejadian akibat kecelakaan tersebut.

"Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut Pengendara Sdri.TS mengalami luka dan meninggal dunia di TKP," tuturnya.



(Khafid Mardiyansyah)