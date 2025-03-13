Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Mayat Misterius Ditemukan di Perairan Pulau Burung Kepulauan Seribu  

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |13:17 WIB
Heboh! Mayat Misterius Ditemukan di Perairan Pulau Burung Kepulauan Seribu  
Heboh! Mayat Misterius Ditemukan di Perairan Pulau Burung Kepulauan Seribu  
JAKARTA- Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara bersama TNI-Polri melakukan evakuasi mayat tanpa identitas di Perairan Pulau Burung, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kamis (13/3/2025) pagi tadi.

"Evakuasi mayat pengerahan satu unit kapal rescue dan 4 personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belum diketahui penyebab kematian korban dan identitas lengkapnya. Pasalnya, polisi saat ini sedang melakukan identifikasi.

"Evakuasi dibantu anggota kepolisian, TNI dan Satpol PP,"imbuhnya.

Kronologi berawal sebuah kapal melintas dan anak buah kapal (ABK) melihat mayat terapung di atas perairan Pulau Burung.

"Saat kapal predator melintasi perairan pulau burung ABK melihat mayat sedang terapung di perairan Pulau Burung, lalu melaporkan ke polisi dan polisi menghubungi Damkar," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
