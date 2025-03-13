Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Byur! Wali Kota Depok Supian Suri Nyebur ke Kali Angkut Sampah Usai Disemprot Dedi Mulyadi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |14:04 WIB
Byur! Wali Kota Depok Supian Suri Nyebur ke Kali Angkut Sampah Usai Disemprot Dedi Mulyadi
Wali Kota Depok, Supian Suri Nyebur ke Kali
A
A
A

DEPOK- Wali Kota Depok Supian Suri nyebur langsung membersihkan sampah yang menggenang di Kali Cabang Timur yang ada di area Balai Kota Depok, Jawa Barat. Supian ditemani personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  

Supian secara spontan turun langsung memunguti sampah yang menyumbat kali yang berada di lingkungan Balai Kota usai disentil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat sidak ke kantornya.

"Saya berterima kasih kepada Satpol PP yang sudah membantu membersihkan sampah di lingkungan kita ini,” kata Supian, Kamis (13/3/2025).

“Aksi ini dilakukan sebagai koreksi atas kehadiran Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melihat banyak hal yang harus dibenahi di Kota Depok. Dan saya merasa perlu turun langsung untuk membersihkannya,"sambungnya.

Supian yang masih mengenakan seragam dinas Satpol PP terlihat mengangkut sampah yang menyumbat di aliran kali. Ia mengatakan pihaknya akan terus memantau sejumlah wilayah yang masih perlu dilakukan penanganan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189915//banjir-HYpB_large.jpg
Pemulihan di Sumatera Pasca Bencana, Hunian Sementara Diminta Dipercepat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189365//bencana-OpKn_large.jpg
12 Perusahaan di Balik Rusaknya Hutan dan Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/482/3189309//obat-g1vx_large.jpg
Dokter Pastikan Obat RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang Aman dan Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189041//plta-DkT9_large.jpg
PLTA Singkarak dan PLTU Teluk Sirih Jadi Andalan Sistem Kelistrikan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189032//banjir-cw5f_large.jpg
Pertamina Terus Jaga Ketersediaan Energi di Wilayah Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/612/3188836//banjir-Jcdu_large.jpg
Viral! Ajakan Patungan Beli Hutan Indonesia Imbas Bencana Banjir Aceh Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement