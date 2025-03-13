Byur! Wali Kota Depok Supian Suri Nyebur ke Kali Angkut Sampah Usai Disemprot Dedi Mulyadi

DEPOK- Wali Kota Depok Supian Suri nyebur langsung membersihkan sampah yang menggenang di Kali Cabang Timur yang ada di area Balai Kota Depok, Jawa Barat. Supian ditemani personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Supian secara spontan turun langsung memunguti sampah yang menyumbat kali yang berada di lingkungan Balai Kota usai disentil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat sidak ke kantornya.

"Saya berterima kasih kepada Satpol PP yang sudah membantu membersihkan sampah di lingkungan kita ini,” kata Supian, Kamis (13/3/2025).

“Aksi ini dilakukan sebagai koreksi atas kehadiran Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melihat banyak hal yang harus dibenahi di Kota Depok. Dan saya merasa perlu turun langsung untuk membersihkannya,"sambungnya.

Supian yang masih mengenakan seragam dinas Satpol PP terlihat mengangkut sampah yang menyumbat di aliran kali. Ia mengatakan pihaknya akan terus memantau sejumlah wilayah yang masih perlu dilakukan penanganan.