Warga Bogor Digegerkan Penemuan Mayat di Dalam Sumur

BOGOR - Warga Rangggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor digegerkan dengan temuan mayat dalam sumur. Mayat tersebut sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan visum.

Kanit Reskrim Polsek Bogor Selatan, Iptu Catoer Kurniawan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.00 WIB. Awalnya, adik korban mendapat informasi sang kakak berinisial K (51) sulit dihubungi oleh rekannya dalam beberapa hari terkahir.

"Jadi ada rekan korban atas nama B menyampaikan kepada ibu T (adik korban) kalau korban susah dihubungi," kata Catoer, Kamis (13/3/2025).

Dari situ, adiknya berusaha mencari keberadaan kakaknya dengan menelpon keluarganya yang lain. Tetapi, keberadaan K juga belum diketahui.