Ini Motif Pembunuhan Ibu dan Anak di Tambora Jakbar



JAKARTA - Polisi menangkap Febri Arifin (31), pembunuh ibu Tjong Sioe Lan alias Enci (59) dan anaknya, Eka Serlawati (35) yang jasadnya ditemukan dalam penampungan air rumahnya di Tambora, Jakarta Barat. Adapun motif Febri alias Jamet tega membunuh korban lantaran sakit hati.

Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahadi menjelaskan, tersangka dan korban Enci merupakan tetangga. Kepada korban, pelaku mengaku memiliki kelebihan sebagai dukun yang bisa menyembuhkan penyakit.

Selain itu, pelaku juga meyakinkan korban mengaku punya teman yang bisa menggandakan uang. Tetapi, prosesi ritual penggandaan uang itu ternyata tidak berhasil, sehingga membuat korban marah.

“Tetapi pada saat proses menggandakan uang, terlalu lama, dan tidak berhasil. Akhirnya, korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah, pelaku merasa tersinggung, merasa emosi,” kata Twedi, Kamis (13/3/2025).