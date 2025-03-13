Terima Rekor MURI Sterilisasi Kucing Terbanyak, Pramono: Jakarta Kota Ramah Hewan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerima Rekor MURI Sterilisasi Kucing Terbanyak se-Indonesia di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (13/3/2025). Penyerahan rekor MURI turut disaksikan Animal Lover, Animal Defender, dan Anggota Komisi C Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota ramah hewan, sejalan dengan konsep kota berkelanjutan. Ia berharap, program ini dapat mempertahankan status DKI Jakarta sebagai daerah bebas rabies dengan menekan risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia dengan memperbanyak Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).

"Saya secara pribadi berkeinginan untuk Jakarta itu menjadi kota yang ramah terhadap hewan,” ujar Pramono di Balaikota.

“Banyak sekali kucing-kucing yang diperlakukan dengan tidak baik di luar sana. Untuk itu, kami akan mendorong Puskesmas Hewan di Ragunan untuk diupgrade, diperbaiki, dan mudah mudahan nanti di akhir jabatan saya, setiap kota dan kabupaten di DKI Jakarta punya Puskesmas Hewan,"sambungnya.

Pramono mengatakan, Program Sterilisasi Kucing ditujukan untuk mencegah lonjakan populasi kucing liar yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap hewan akibat ketidakseimbangan populasi.

"Pertumbuhan populasi kucing liar yang tidak terkendali menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran kotoran, kerusakan properti, dan potensi penyebaran penyakit. Untuk itu diperlukan edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan dan lingkungan,"pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, Program Sterilisasi 2025 telah berlangsung pada 22-23 Februari dengan hasil sterilisasi sebanyak 1.000 ekor kucing jantan. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan sterilisasi 21.000 ekor kucing pada 2025.